publié le 02/04/2018 à 14:30

Faut-il faire payer le stationnement aux deux-roues ? La question se pose depuis que deux villes du Val-de-Marne, Vincennes et Charenton-le-Pont, ont décidé de rendre payant le stationnement des motos et scooters, dès ce mardi 3 avril. Le coût du stationnement sera d'environ un tiers par rapport à celui des voitures, "proportionnel" à la taille d'un emplacement deux-roues par rapport à un emplacement voitures.



Pour deux heures de stationnement, les scooters ou motos devront par exemple s'acquitter de 1,50 euros - contre 4,40 euros pour les automobilistes - ou risquer une amende de 12 euros. Des tarifs résidentiels seront également disponibles. "C'est une mesure de réglementation complémentaire aux règles de stationnement en vigueur", défend Hervé Gicquel, maire LR de Charenton-le-Pont et une "mesure incitative et pédagogique" pour les propriétaires de deux-roues. "Les voitures ont toute leur place sur la voirie, les deux-roues également et qu'à cet égard, ils ne sont pas étrangers à cette réglementation", estime-t-il.

Une mesure qui est loin de plaire à tout le monde. Pourtant, "ce n'est pas une mesure anti-deux-roues", insiste la maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel (UDI). Rendue possible par la décentralisation de la gestion du stationnement, confiée aux mairies depuis le 1er janvier, elle vise à assurer "l'équité" entre les deux - et trois - roues, et les voitures.

