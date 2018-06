Euromillions : les résultats du tirage du mardi 12 juin

publié le 12/06/2018 à 23:07

La cagnotte de 17 millions d'euros de ce mardi 12 juin n'a pas été décrochée en Europe, ce mardi 12 juin. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 7 - 21 - 23 - 36 - 38, ainsi que les deux étoiles chance 6 et 8.



Cinq chanceux, dont deux en France ont coché les cinq bons numéros et une étoile, leur permettant de remporter chacun 142.783 euros. Cinq joueurs, dont deux en France, ont par ailleurs trouvé les cinq bons numéros, sans étoile chance, et décrochent ainsi la somme de 33.255 euros.

Le code My Million gagnant de ce vendredi 1er juin est le suivant MT 689 9518. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 15 juin, avec une cagnotte de 28 millions d'euros en jeu.