et Loïc Farge

publié le 05/06/2018 à 09:53

Nos enfants ne feront pas l'armée, mais porteront quand même l'uniforme. Pour l’instant, seuls les enfants de Provins le porteront. Mais le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a publiquement approuvé l'initiative.



On comprend bien les raisons qui motivent l'enthousiasme de Blanquer. L'uniforme symbolise à la fois la discipline, l'autorité et la solidarité. C'est le respect du maître qui devient une sorte d'officier, et le collectif qui prime sur l'individu.

L'uniforme n'a jamais été porté par les écoliers français, même sous la IIIe République. C'est le paradoxe de cette idée d'uniforme : accueillie favorablement par tous ceux qui rêvent du retour de l'école de papa, alors qu'elle n'en a jamais fait partie.

C'est en vérité une habitude française depuis l'après-guerre. On l'a oublié, mais c'est déjà pour imiter les Américains qu'on a introduit en France la méthode globale d'apprentissage de la lecture ou encore les activités d'éveil. Tout ce dont on rêve de rétablir aujourd'hui.



II faut croire que le désarroi est tel, face à ce qu'est devenue l'école, que les Français sont prêts à tout accepter pour essayer de la sauver du naufrage.