À quoi ressemblera le contrôle technique l'an prochain ? Dans un reportage diffusé samedi, France 2 évoque que faire contrôler son véhicule deviendra quelque peu plus compliqué dès 2018 en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles normes européennes. Ainsi, il y aura dorénavant quelque 400 points de contrôle obligatoires contre 124 à l'heure actuelle. Pneumatiques, échappement, fixations... à ces incontournables viendront donc bientôt s'ajouter de nouveaux points de contrôle bien particuliers tels la vérification approfondie des rétroviseurs et de leur fonctionnement ou encore l'état du pare-brise, qui devra présenter aucune fissure.



Les professionnels l'affirment, le pare-brise sera, sous la nouvelle norme, "un point bloquant, cela fera partie des défauts critiques". Les gérants de centres de contrôle technique vont donc devoir remettre à jour leur cahier des charges pour intégrer les 400 points de contrôle. La nouvelle réglementation pourrait pénaliser certains automobilistes, les plus modestes.

Car en cas de défaut critique, le véhicule aura interdiction de circuler sous peine d'une amende de 135 euros. Seule possibilité : faire circuler le véhicule pour l'emmener au garage afin d'effectuer une remise aux normes complète. Les automobilistes français ne seront pas les seuls à se voir soumis à ces nouvelles dispositions. Les 400 points de contrôle seront les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne dès 2018.