publié le 14/05/2018 à 07:19

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que pour les autres travailleurs. Sur les listes de Pôle Emploi, on compte encore 500.000 chômeurs. Les différentes lois, - loi sur l'accessibilité de lieux publics et loi obligeant les entreprises de plus de 20 salariés à employer 6% de personnes en situation de handicap - ne sont souvent tout simplement pas appliquées dans les entreprises. Pour mieux comprendre comment les chefs d'entreprises et les DRH considèrent le handicap au travail aujourd'hui, le salon Handicap emploi publie un baromètre, basé sur une compilation de questionnaires envoyés à des responsables d'entreprises et des ressources humaines.



Le résultat de ce baromètre, c'est que bien souvent, si le handicap est en théorie important, en pratique, les entreprises ont d'autres priorités. Six dirigeants d'entreprise sur dix pensent que dans les faits, leur société a bien d'autres priorités à traiter au quotidien. Les chefs d'entreprises interrogés pour la plupart, consacrent moins de 5% de leur temps à la gestion du handicap. Et seule une entreprise sur dix dispose d'une personne ou d'une équipe dédiée à la gestion des personnes en situation de handicap. Cela veut dire que bien souvent, les sociétés connaissent mal les lois qui protègent ces travailleurs.

Méconnaissance et complexité

Une entreprise sur quatre avoue même n'avoir aucune connaissance de la loi handicap qui date de 2005, l'une des principales lois françaises qui pose comme principe l'égalité des chances entre les personnes avec et sans handicap. Résultat, recruter des personnes qui ont un handicap physique ou mental reste très compliqué. 70% des chefs d'entreprise considèrent qu'embaucher une personne handicapée reste difficile. Et il est vrai qu'entre le manque d'information, le manque de formation et la paperasse administrative, comptez des mois pour justifier que vous recrutez quelqu'un qui a un handicap, les chefs d'entreprise sont souvent découragés.

Pour faire mieux, les entreprises demandent donc deux choses : d'abord de simplifier les procédures d'embauche et ensuite d'avoir un meilleur dialogue avec les structures qui prennent en charge les personnes en situation de handicap.