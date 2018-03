Emploi : tout pour le rat des villes, portion congrue pour le rat des champs

publié le 14/03/2018 à 09:20

Derrière les chiffres de l'emploi annoncés mardi 13 mars par l'Insee, une transformation de la géographie économique française se prépare. On a des chiffres record : 277.700 emplois créés dans le secteur marchand (les entreprises) au cours de l'année 2017. Des créations d'emploi qu'on doit très largement au secteur des services, même si l'industrie et surtout le bâtiment sont aussi en positif pour la première fois depuis la crise de 2009-2009.



Comme l'économie française a connu une croissance de 2%, ça nous fait presque 140.000 emplois privés par point de croissance. C'est considérable. C'est même le chiffre le plus élevé en la matière depuis vingt ans. Mais cette embellie n'est pas du tout homogène sur le territoire français.

De plus en plus, l'emploi français se concentre dans les grandes villes, dans une douzaine de métropoles. Alors que dans la seconde moitié du XXe siècle avait vu une diffusion de l'emploi relativement équilibrée au plan géographique, jusque dans les petites villes, ce n'est plus le cas, nous dit une étude de France Stratégies.

Depuis 2006, près de la moitié des créations d'emploi se concentrent dans les agglomérations de plus de 500.000 habitants, dont 22% pour la seule agglomération de Paris, alors que toutes les aires urbaines de moins de 200.000 habitants perdent de l’emploi. Et plus elles sont petites, plus elles perdent de l'activité.