publié le 12/03/2018 à 14:54

Les robots plus forts que les hommes. Ils vont débarquer en nombre dans le futur entrepôt d'Amazon en France, actuellement en construction à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Plusieurs milliers vont travailler aux côtés de mille salariés pour manipuler les colis. Si certains saluent cette nouveauté, d'autres s'inquiètent de la menace qu'elle représente pour l'emploi.



"Si on parle de robots à faible valeur ajoutée (comme chez Amazon, ndlr), c'est clairement une menace pour les emplois", affirme Gilles Babinet, ancien président du Conseil national du numérique et représentant de la France pour le numérique auprès de la Commission européenne.

Toutefois, ce dernier nuance : "Il y a des pays qui ont quasiment un plein emploi, comme la Suisse ou certaines régions chinoises, qui sont parmi les zones les plus robotisées au monde. Il y a une certaine contradiction".

Et de synthétiser : "Il y a des bons et des mauvais robots. Vous avez des robots industriels là où il y a le plein emploi, vous avez des robots dans des environnements de service et là, vous avez plutôt des phénomènes qui détruisent de l'emploi".

5 à 6 millions de chauffeurs de camion sont amenés à disparaître dans les 15 années aux USA Gilles Babinet, représentant de la France pour le numérique auprès de la Commission européenne





Gilles Babinet souligne qu'un certain nombre de métiers sont voués à disparaître face à l'arrivée des robots. "Le domaine dans lequel se trouve Amazon, à savoir la logistique, est un domaine où les possibilités d'automatisation, aussi bien dans les centres de stockage que dans le transport, sont importantes".



Pour étayer son propos, le spécialiste note qu'aux États-Unis, face à l'arrivée des véhicules autonomes, "5 à 6 millions de chauffeurs de camion, notamment longue distance, sont amenés à disparaître dans les 15 années à venir".