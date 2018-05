publié le 06/05/2018 à 07:49

1968, c'était il y a très longtemps. Nous avons connu depuis le chômage de masse ; la nouvelle mondialisation financière et libérale, avec de nouveaux géants économiques ; la révolution numérique, avec l'avènement des réseaux et des datas ; et le développement des mouvements populistes. Le monde a beaucoup changé. Pour apprécier Mai 68, laissons travailler les historiens.



Mai 68, c'est le plus grand mouvement social français au siècle dernier. Plus grand encore que le Front populaire. Des millions de gens étaient impliqués dans ce mouvement en faveur de nouvelles libertés, contre des comportements autoritaires et une atmosphère qui restait puritaine.

C'est un moment historique où la société française bascule dans une nouvelle ère, que l'on voulait et qu'on veut toujours moins dirigiste, plus participative. Comme tous les grands rendez-vous de la liberté, je crois que cette idée demeure.

Un monde devenu moins vertical

Il y un lien entre la révolution informatique des réseaux et les contestations des sixties. Au moins en ce qui concerne la Californie, d'où est partie la contestation étudiante des années 60. On peut dire que la révolution californienne va de l'université de Berkeley et de Stanford à la fondation d'Apple. Steve Wozniak l'autre créateur d'Apple avec Steve Jobs, était à Berkeley.



On peut dire que l'atmosphère post-68, hippie, "sex, drug and surf", féministe et écolo, a favorisé une révolution technologique qui privilégiait l'horizontalité des réseaux, contre l’autorité d'une élite détenant le savoir, contre une organisation très verticale de la société.



Cela va dans le sens d'un monde plus interactif, peut-être la valeur essentielle de 68 avec de nouvelles libertés existentielles. Le monde était très vertical. Il l'était moins après les sixties.



Mais 1968, en France et dans le monde, marque l'échec des organisations verticales. Il y a trois grands perdants politiques en 1968 : de Gaulle est poussé vers la sortie, le Parti communiste est dépassé, et l'extrême-gauche est dévaluée. Tous les modèles politiques autoritaires sont contestés et balayés.



Mai 68 n'a pas modifié le cours de l'Histoire

Si Mai 68 n'avait pas eu lieu, la société d'aujourd'hui serait-elle différente ? Je vais sans doute vous surprendre : je crois que Mai 68 a accéléré l'Histoire, elle n'en a pas modifié le cours. Ces libérations se seraient produites plus tard, avec à chaque fois de nouvelles crises, qui ont peut-être été évitées.



Ces libérations sont intervenues dans des pays qui n'avaient pas connu la radicalité du Mai français. Mais à l'inverse, la France a appris que l'auto-organisation de la société pouvait exister en-dehors de l'appareil d'État, que la société pouvait avoir une existence en partie autonome.



Pour tous ceux qui y ont pris part, cela reste comme une formidable expérience collective de la liberté. La liberté individualiste, tout le monde connaît. Collective, ça c'est beaucoup plus rare. Et Mai 68 en France, c'était çà : une expérience collective de la liberté.

