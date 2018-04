publié le 20/04/2018 à 13:20

Les repas dans les cantines publiques devront comprendre, au plus tard en 2022, au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique. Un objectif pour améliorer la qualité des produits proposés qu'a déjà atteint la ville de Grenoble. Une politique qui s'inscrit dans le cadre global du projet du maire Europe Écologie les Verts (EELV) Éric Piolle.





"La ville se réinvente dans l'assiette et dans l'assiette de nos enfants", explique le maire de la plus grande ville administrée par un élu écologiste, et dont l'ambition est le 100% bio. "On travaille avec les territoires voisins pour avoir du bio et du local", détaille-t-il, en expliquant que c'est un travail avec les producteurs et les communes alentour.

Éric Piolle, qui indique qu'un verger par an est ouvert par la municipalité, répond aussi à la question du coût d'une telle politique. "On sert à peu près 12.000 repas (par jour), c'est à peu près 11 euros, et plus de 80% c'est de l'investissement dans les locaux et le personnel pour encadrer nos enfants", confie-t-il.

Pour rester dans le budget, Éric Piolle explique trouver "d'autres ruses". "Nous savons qu'on mange trop de protéines animales, donc on est passé à un peu plus d'un repas végétarien par semaine", révèle-t-il. "On trouve des composition comme ça, qui permettent de trouver un équilibre", conclut-il.