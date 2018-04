Attentats de Nice : les feux d'artifices seront désormais tirés le 15 juillet

avec AFP et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/04/2018 à 09:18

Les feux d'artifice bientôt de retour à Nice. C'est ce qu'a annoncé Christian Estrosi à l'issue d'un comité de pilotage pour la mémoire des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 et le suivi de leurs familles.



Les feux d'artifices seront tirés en juillet 2019 mais le 15 et non le 14. "Un 14 juillet serait une provocation à l'égard de ceux qui sont tombés sur la promenade des Anglais. Aussi pour les victimes survivantes, celles qui ont des blessures irréversibles ou qui moralement ne s'en remettront jamais" a déclaré le maire de Nice, Christian Estrosi sur RTL.



Ce 14 juillet 2018 seront organisées diverses cérémonies d'hommage aux victimes de l'attentat, avec plusieurs temps forts, dont un lâcher de ballons et l'illumination de 86 faisceaux lumineux sur la promenade des Anglais dans la soirée.

Le 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien domicilié à Nice, avait causé la mort de 86 personnes venues assister sur la promenade des Anglais au traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale, en les fauchant avec un camion de location, avant d'être abattu par la police. L'attentat avait été revendiqué deux jours plus tard par Daesh.