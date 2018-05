publié le 02/05/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir l’affaire du triple crime de la rue Montaigne. Qu’on appelle aussi l’affaire Pranzini. Cela s’est passé en 1887 à la fin du 19ème siècle en plein Paris : Une demi-mondaine est assassinée chez elle, ainsi que sa gouvernante et sa fille de 12 ans, atrocement mutilée. C’est une affaire qui va faire la Une de l’actualité pendant des mois. L’assassin, un Don Juan, aventurier et escroc professionnel, né en Egypte, d’origine italienne, va être arrêté à Marseille, avec les bijoux qui sont le mobile du crime.





Toute intelligentsia de l’époque suit l’affaire dans la presse comme un feuilleton à sensation et il y a une véritable guerre entre la police et les journalistes qui interrogent les témoins souvent avant eux pour griller les concurrents avec des scoops qui fascinent l’opinion.

L'affaire Pranzini: aventurier, Don Juan ... et tueur de femmes?











Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Poitiers. Il publie « L’affaire Pranzini – Aventurier, Don Juan et tueur de femmes ? » aux éditions Georg.