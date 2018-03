Tripadvisor se lance dans la réservation en ligne

publié le 29/04/2016 à 00:07

Depuis quelques années le site Tripadvisor est devenu une référence en proposant à ses utilisateurs de chercher un hôtel ou un restaurant à leur goût dans leur future destination de voyage. Le site est garant d’une certaine authenticité, car il s’appuie sur les commentaires de ses utilisateurs. Tripadvisor s’apprête à prendre une nouvelle dimension en proposant à ses utilisateurs d’effectuer leurs réservations directement depuis sa plate-forme.



"On va aider le voyageur, à non seulement faire des recherches sur le site et lire les avis des utilisateurs, mais aussi de réserver son voyage sur la plate-forme.", résume Artiné Mackertichian. "Nous devenons l’intermédiaire de l’agence en ligne auprès de laquelle vous achetez le voyage.", ajoute la porte-parole de Tripadvisor. Le site permet désormais de "gagner du temps, réserver son voyage au meilleur prix possible, et connaître les avis des autres voyageurs" sur une seule et même plate-forme.