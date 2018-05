Martial You

Crédit Image : AFP / Archives, Montage | Crédit Média : Martial You | Durée : 03:56 | Date : 03/05/2018

Sarenza racheté par Monoprix : "Les deux font la paire", décrypte Martial You

et Loïc Farge

publié le 03/05/2018 à 10:11

C'est fait ! Monoprix a trouvé chaussure à son pied. Le groupe a bouclé le rachat de Sarenza, le leader français de la vente de chaussures en ligne. C'est une fusion qui a du sens. Les deux font la paire.



La clientèle de Sarenza est essentiellement provinciale. Celle de Monoprix est très parisienne. Monoprix ne réalise que 2% de son chiffre d'affaires dans le "non alimentaire" sur Internet, contre un tiers de ses ventes en magasin. Avec Sarenza, le groupe va acquérir un savoir-faire dans le e-commerce qu’il n'a pas.

De son côté, Sarenza a imposé son modèle en livrant en moins de 24 heures ses chaussures et en les reprenant gratuitement si le client n'est pas satisfait. C'est très efficace commercialement, mais c'est très coûteux. C'est quand même une vente sur trois qui est retournée.

Monoprix a des magasins dans tous les grands centre-villes. Cela permettra d'avoir des points de collecte pour entreposer les chaussures, aller chercher et rapporter les commandes au lieu de payer un livreur.



Stéphane Treppoz, le patron de Sarenza, a aussi dit que c'était un moyen de résister aussi aux géants du e-commerce. Car il y a deux ombres gigantesques qui planent au-dessus du commerce mondial en ce moment : l'Américain Amazon et le chinois Alibaba. Et face à eux, l'union fait la force.