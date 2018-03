publié le 29/07/2016 à 21:09

Le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu'à l'aéroport d'Orly a été officialisé par un décret paru ce vendredi 29 juillet au Journal officiel. Déclarés d'utilité publique et urgent, les travaux pourront "démarrer dès cette année" pour une mise en service en 2024, selon le gouvernement. Entièrement automatisée, la ligne de métro 14 sera prolongée de 13,8 kilomètres à travers Paris et dix autres communes du Val-de-Marne et de l'Essonne. L'objectif est d'intégrer ce projet au Grand Paris Express.



"La publication de ce décret permet aux premiers travaux de démarrer dès cette année, pour une mise en service prévue en 2024", a indiqué Alain Vidalies, secrétaire d'Etat aux Transports, dans un communiqué. Il salue d'ailleurs "une avancée historique pour la desserte du sud francilien".

Des travaux avaient déjà commencé sur la partie nord de la capitale de la ligne 14 depuis septembre 2015. Alors qu'elle doit s'achever autour de 2019, le métro sera de 5,8 kilomètres, avec quatre nouvelles stations : Pont-Cardinet, Porte de Clichy, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. Ce qui devrait certainement baisser la forte affluence de la ligne 13. En mai 2016, Alstom avait déjà présenté les futures rames de la ligne 14.

Paris : le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly va commencer