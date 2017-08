publié le 12/08/2017 à 06:00

Des produits pouvant contenir du fipronil ont été retirés des rayons des supermarchés français par mesure de précaution. "Les consommateurs ont le droit de savoir qu'il y a des résidus de fipronil dans les aliments qu'ils peuvent consommer. Ils doivent avoir le choix de continuer ou pas à les consommer", avait expliqué à l'AFP Fany Molin, porte-parole de la direction générale de l'alimentation (DGAL) au ministère, en charge de ce dossier. Précisant ainsi que "des produits [pouvant contenir du fipronil] peuvent être dans les rayons et ont été identifiés", et qu'ils "seront donc retirés des rayons dans l'attente des résultats des analyses". Selon les informations du Parisien, c'est déjà le cas depuis lundi.



Jeudi, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert insistait sur le fait que les produits fabriqués avec des œufs contaminés et potentiellement déjà commercialisés en France ne présentaient a priori "pas de danger pour la santé humaine" et que les œufs seraient remis sur le marché en cas de résultat positif.

Toutes les boîtes du lot 0NL43651-01 ont été retirées

Le ministère n'a pas voulu préciser quels produits et quelles marques étaient concernés. Dans son édition de samedi, le Parisien a obtenu le témoignage de l'enseigne Casino, le maison-mère des magasins Leader Price concernés par le lot de 48.000 œufs frelatés mis en vente entre le 19 et le 28 juillet. "Nous avons immédiatement réagi, rapporte une porte-parole de l'enseigne. Ce jour-là (ndlr: le vendredi 4 août), nous avons prévenu les services du ministère de l'Agriculture". Toutes les boîtes du lot portant le code 0NL43651-01 encore en rayon ont été retirées."

2,2 millions d’œufs frelatés importés en France

Du côté du ministère de l'Agriculture, on souligne que les enquêtes de traçabilité sont toujours "en cours" et qu'au fur et à mesure, "on va probablement trouver de nouveaux établissements". Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, a d'ailleurs annoncé que deux entreprises de Moselle et de Vendée se sont ajoutées à la liste des sociétés ayant importé des produits contaminés au fipronil. En tout, ce sont quelque 2,2 millions d’œufs frelatés et 60 tonnes d'ovoproduits qui ont été importés en France, selon un calcul effectué par l'AFP d'après les chiffres fournis par le ministère.