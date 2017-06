Le placement ruineux

publié le 28/06/2017 à 09:20





Le cas Joséphine

En mai 2016, Joséphine reçoit un mail d’une société lui disant que les livrets ne rapportent plus, alors que le diamant, lui, a un taux de 8%. Elle appelle la société. Elle lui garantit un bon bénéfice : on lui explique qu'elle peut revendre ses diamants quand elle veut, que le cours du diamant étant à la hausse, elle revendra forcément plus cher que la valeur d’achat. On lui promet effectivement une plus-value de 8 % au bout d’un an. Alors Joséphine investit 10 000 euros, soit 5 diamants. Toutes ses économies…

