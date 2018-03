Le piratage informatique

publié le 14/03/2018 à 09:20

Le cas de Marie-Françoise

Marie-Françoise et son mari ont été victimes d’un énorme piratage informatique. En quelques jours, leurs comptes bancaires ont été débités de plus de 16 800€ ! leur argent aurait, d’abord, transité sur le compte d’un notaire avec qui ils n’ont jamais eu affaire. Marie-Françoise a pris contact avec lui: il atteste n’avoir jamais reçu une telle somme et se dit victime d’usurpation d’identité. Puis, Marie-Françoise a découvert que plus de 16 800€ ont été dépensés en intégralité sur un site Internet de vente de vêtements et d’accessoires de mode ! Elle a immédiatement porté plainte et contacté sa banque. Son dossier a été transmis au service des fraudes. Mais, depuis bientôt un mois, elle n’a pas de nouvelles...



