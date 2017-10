Le chantier permanent

publié le 31/10/2017 à 09:20





Le cas Axelle Axelle et son mari sont agriculteurs. Le 25 août 2016, ils rachètent une exploitation avec un corps de ferme à rénover. Sans attendre, ils confient les travaux à un entrepreneur pour transformer le bâtiment en habitation. Ils règlent deux acomptes pour un total de 19.206 € (sur 35.000 €). Les travaux débutent comme prévu. Mais, du jour au lendemain, le chantier est déserté. Meubles de salle de bains à poser, carrelage à finir, câbles électriques à brancher, blocs portes à mettre en place, murs et plafonds à peindre… Les travaux restent colossaux. Les appels et les courriers recommandés n’y font rien. L’entrepreneur ne répond plus. Et ce n'est que le début…

