La location avec option d'achat a détrôné le crédit automobile

publié le 17/03/2018

C'est un vrai raz de marée qui déferle sur le monde automobile. Selon le rapport annuel de l’Association des sociétés financières la location avec option d'achat (LOA) a détrôné le crédit automobile.



Plus de 7 français sur 10 ont acheté leur voiture via cette formule l'an passée. Soit un bond de 25 % en un an. Pour un mode de financement quasi confidentiel il y a 10 ans. Et cela prend dans toutes les marques, a tel point que le patron de Volvo France a même fait le pari que d'ici a 2 ans, la LOA représentera 100 % des financements pour sa marque.

Pour un certain loyer mensuel, vous pouvez acquérir la voiture neuve de vos rêves, parfois sans un centime d'apport. Et les publicités abondent pour faire venir les clients. Exemple : la possibilité d'obtenir une Mini à moins de 300 euros par mois. On y trouve aussi les stars du marché comme Dacia Sandero ou la Clio…Avec des offres du style 3 euros par jour.

Des avantages mais aussi des inconvénients

Il est donc possible de rouler en voiture neuve même si on n’a pas d’argent disponible. Ensuite la location longue durée c’est un peu la formule sans mauvaise surprise : on paie sa mensualité, un point c’est tout. Au moindre souci mécanique on ramène la voiture au concessionnaire, qui prend tout en charge, pas de risque de frais imprévus.



Il y a certains inconvénients. Cela fonctionne comme lorsque vous louez une voiture. Il y a donc des forfaits kilométriques. Si vous dépassez un forfait compris entre 40.000 et 75.000 kilomètres comptez 4 à 5 centimes d'euros par kilomètre parcouru en plus. Et au terme du contrat vous resituez le véhicule rayé ou tout cabossé, vous n'échapperez pas aux pénalités.