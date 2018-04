FDJ : les bons résultats vont-ils accélérer sa privatisation ?

publié le 20/04/2018 à 09:21

Notre opérateur national, dont le gouvernement contrôle 74% du capital, réunit quasiment tous les atouts nécessaires pour la réussite d'une vente de haut niveau. Ses résultats d'abord, le nerf de la guerre. La Française des Jeux est rentable : 181 millions de bénéfices l'an dernier.



Son potentiel de développement ensuite, facteur décisif. Les jeux de la FDJ récoltent de plus en plus de mises : plus de 15 milliards en 2017 (+5%, avec une progression de 17% en trois ans). Sa part de marché enfin : la Française des Jeux représente désormais 50% du secteur des jeux d'argent en France, et elle se positionne au deuxième rang des loteries européennes.

La vente de la FDJ, c'est un chèque de 3 milliards pour le Trésor public qui en a bien besoin : les caisses de l'État sont vides. Et pour encore un moment : le Budget de la Nation est prévu en déficit de 80 milliards cette année.

Par ailleurs, le gouvernement considère que les opérateurs privés peuvent faire aussi bien que l'administration si on les encadre et on les régule très sérieusement. En clair, si on ne duplique pas la catastrophique privatisation des autoroutes et si on surveille le champ de l'addiction au jeux et les risques de blanchiment.