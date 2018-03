Erreur sur la chaudière

publié le 31/10/2016 à 09:20







Le cas Christian

En décembre 2014, Christian fait faire un devis pour des travaux de plomberie, dont la pose d’une chaudière. Montant total : 6450 euros dont 3800 euros pour la chaudière. Mais la chaudière que le plombier pose chez elle ne correspond pas à celle qui avait été convenue lors du devis et pour laquelle elle a payé ! Elle est moins puissante, plus petite, et elle ne comporte pas de ballon d’eau, ce qui fait que la chaleur n’est pas constante et il faut attendre plusieurs minutes pour avoir de l’eau chaude….



Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !