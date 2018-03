publié le 31/05/2016 à 08:39

Comment améliorer les carrières au sein de l'Éducation nationale ? La ministre Najat Vallaud-Belkacem dévoile mardi 31 mai un plan d'action qui ne concerne pas seulement les enseignants mais aussi d'autres personnels, tels que les conseillers principaux d'éducation (CPE). Pour soutenir les 820.000 personnes travaillant dans le système éducatif français, une belle enveloppe de 500 millions d'euros en 2017, qui sera portée à 1 milliard d'euros en 2020, leur est consacrée.



Avec cette réforme, l'État veut faire en sorte que les personnes puissent débuter leur carrière plus haut dans la grille des salaires, avancer plus vite et terminer à un statut plus élevé. Pour cela, des mesures concrètes touchant directement à leur métier sont prévues, afin de passer d'une gestion "technocratique" à "une véritable politique de ressources humaines".

De nouvelles échéances professionnelles

Par exemple, il n'y aura plus les inspections que les professeurs connaissent depuis des années et dont les notations sont souvent incomprises. À partir de l'année prochaine, il y aura désormais quatre grands rendez-vous tout au long de la vie professionnelle : d'abord à 7 ans de carrière, puis 13 ans, ensuite 20 ans et enfin au terme de la carrière. Si l'enseignant prouve son engagement et sa motivation, il pourra obtenir une accélération de carrière. Pour l'heure, les critères sont encore à définir avec les syndicats.

Ces progressions se traduiront par des hausses de rémunération. Exemple : un professeur des écoles avec une ancienneté de 10 ans pourrait voir son salaire annuel passer de 26.300 euros à 28.400 euros bruts annuels. Autre exemple : un directeur pourrait terminer sa vie professionnelle avec une rémunération de 5.500 euros bruts par mois, contre 4.000 aujourd'hui.

L'État au chevet des professeurs

Actuellement, les professeurs français se trouvent en-dessus de la moyenne affichées par leurs homologues des autres pays membres de l'OCDE. "Cette revalorisation va permettre (...) d'atteindre pour les fins de carrière les niveaux des pays les plus favorables, l'Allemagne notamment", a assuré Najat Vallaud-Belkacem qui dit vouloir "accroître l'attractivité du métier".



Cette réorganisation générale des carrières de l'Éducation nationale, la première depuis celle menée par Lionel Jospin il y a 25 ans, s'ajoute au coup de pouce apporté par l'État aux salaires des professeurs des écoles. Ces derniers, à la rentrée 2016, percevront 800 euros de prime supplémentaires.