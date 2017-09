publié le 21/09/2017 à 04:30

C'est une petite révolution pour Butagaz. Le spécialiste français du gaz en bouteille va se lancer dans des offres d’électricité et de gaz naturel pour les particuliers à compter du 1er octobre. Une annonce majeure pour le groupe davantage connu des Français pour ses bonbonnes de butane et son petit ours bleu. Et sa promesse est alléchante : des tarifs 10% moins chers en moyenne sur le prix du Kilo Watt par rapport aux tarifs réglementés, qui ont augmenté de 1,7% au mois d'août. Quant au tarif du gaz, il se voit menacé par la décision de juillet dernier du Conseil d’État le jugeant contraire au droit communautaire.



L'offre sera sans engagement et sans frais, promet l'enseigne. Autre atout : Butagaz assure que la souscription ne prendra pas plus de cinq minutes. Il suffira en effet de prendre en photo sa dernière facture de gaz ou d'électricité. Cerise sur le gâteau : inutile de changer son compteur, car tout se fera sur internet.

L'entreprise souhaite ainsi grappiller des parts de marché à EDF et Engie, leaders historiques sur le marché de l'énergie. Et Butagaz n'est pas le seul à lorgner sur le marché de l'électricité et du gaz. En effet, Total commercialise depuis peu des offres similaires via sa filière Lampiris. Le groupe vise deux millions de clients à termes. Seul problème : sept français sur dix sont toujours fidèles aux fournisseurs historiques.