Baromètre du SAV Fnac Darty : "Un bon signal" pour une durabilité des produits

Pour éviter de racheter un téléphone, une machine à laver ou une télé dès que le produit tombe en panne, comme on a l'habitude de le faire, l'enseigne Fnac Darty innove avec pour la première fois un baromètre du service après-vente.



Laëtitia Vasseur, présidente et co-fondatrice de HOP // Halte à l'obsolescence programmée, se réjouit de ce changement. "C'est clairement un bon signal. Ça montre qu'un grand acteur de la distribution comprend enfin que les produits doivent être plus durables et réparables et essaye de s'engager dans cette voie", explique-t-elle.

En terme de durabilité, on peut vraiment observer des différences entre les marques. "À travers nos différents rapports, on avait déjà étudié la question des imprimantes, des collants et on peut noter des différences entre les marques et c'est aussi ce que révèle un peu le baromètre de Darty", précise Laëtitia Vasseur. Fnac Darty veut même essayer que le consommateur puisse être en mesure de réparer son produit avec une sorte de "petite Wikipedia" de la réparation.

Des promesses tenues espérées

Quand on interroge la co-fondatrice de HOP sur le caractère "coup de com'" de la création de ce baromètre, elle confesse qu'elle "imagine bien qu'ils veulent se positionner sur l’obsolescence programmée pour montrer qu'ils font des efforts mais juge que c'est bien car on a envie de pouvoir faire confiance au vendeur quand on achète un produit".



Elle compte malgré tout sur "un affichage utile" et des "promesses tenues" de la part du groupe pour que cet outil ne se limite pas à un effet marketing.