Ariège : une entreprise crée des distributeurs automatiques de sushis

Après les distributeurs automatiques de pizzas, bientôt le tour des sushis ? Une entreprise ariégeoise développe un nouveau concept pour proposer des sushis à petits prix en vente dans des distributeurs automatiques, a repéré ActuToulouse.



Cyril Michaux, fondateur de Sushi'n'roll, a eu cette idée lorsqu'il était cadre dans un laboratoire pharmaceutique et passait sa vie en réunion. "Je mangeais des sandwiches pas terribles qui faisaient mal au ventre", se rappelle-t-il, joint par RTL.fr.

Les sushis sont fabriqués à Auzat, en plein cœur des Pyrénées ariégeoises. Sushi'n'roll dispose pour cela depuis septembre dernier d'une usine avec sept machines semi-automatisées importées du Japon pour laver et cuire le riz, et de treize employés pour assembler les sushis.

Les distributeurs automatiques déployés dès septembre

Les sushis sont ensuite proposés à la vente à des traiteurs ou à des particuliers dans des frigos en libre-service chez des commerçants. En septembre 2018, Cyril Michaux proposera des distributeurs automatiques de sushis qui pourront être implantés directement dans les entreprises.



Sushi'n'roll a fait concevoir des distributeurs adapté à son produit. "Imaginez l'état du sushi s'il tombait comme dans un distributeur de soda !", plaisante Cyril Michaux, joint par RTL.fr. Les machines seront livrées et nettoyées tous les jours, promet l'entreprise.

Des sushis 30% à 40% moins chers

Le chef d'entreprise a un argument commercial fort : des prix 30% à 40% moins chers que sur le marché. "Nous pouvons nous le permettre car nous produisons du volume et nous n’avons pas de point de vente", expliquait Cyril Michaux à ToulÉco début janvier.



Sushi'n'roll dispose déjà de plusieurs points de vente en Ariège et veut s'étendre dans le reste de la région Occitanie cette année, et jusqu'en Catalogne en 2019. Pour le reste de la France, Cyril Michaux confie à RTL.fr vouloir développer une franchise de son activité de distributeurs automatiques de sushis, qui trôneront peut-être un jour à côté de la traditionnelle machine à café de votre entreprise.