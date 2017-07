publié le 18/07/2017 à 15:33

C'est un fléau inhérent à l'été, souvent lorsqu'il fait chaud et humide. Lorsque les beaux jours reviennent, les balades et promenades deviennent plus fréquentes. Et avec elles, le contact avec les herbes hautes et la forêt, foyers de nombreuses tiques potentiellement porteuses de maladies. Ce parasite, doté d'une tête dont la petite taille est proportionnellement inverse à celle de son corps, se nourrit du sang des animaux comme de celui des humains.



À première vue, le petit insecte peut sembler inoffensif. Pourtant sa morsure le rend difficilement délogeable une fois qu'il est installé. Le risque réside surtout dans le fait d'oublier la tête dans la peau, car la tique est capable de se régénérer. En contact avec le sang des êtres vivants dont elle se nourrit, le parasite peut transmettre des maladies infectieuses comme la maladie de Lyme.

Ce sujet a d'ailleurs été pris très au sérieux par les autorités. En septembre 2016, Marisol Touraine, alors ministre de la Santé sous le quinquennat de François Hollande, avait lancé un plan national pour lutter contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques. Le ministère des Solidarités et de la Santé a d'ailleurs récemment lancé une application baptisée "Signalement Tique" pour informer les personnes victimes d'une morsure de tique et leur permettre de faire part du lieu où la morsure est survenue.



Il existe néanmoins des moyens et des précautions à prendre pour se prémunir d'une morsure de tiques. Et si un tel incident se produit, il n'est pas forcément dangereux pour la santé de la personne mordue.

1- Enduire les zones exposées de produits répulsifs

Avant tout, il est nécessaire de porter des vêtements adaptés. Le risque de croiser la route des tiques est plus grand en forêt ou dans les herbes hauts. Ainsi, lors d'une randonnée, il est plus sage de porter des chaussures fermées ainsi que des vêtements longs qui protègent la peau. Si l'on improvise un pique-nique à l'ombre d'un arbre, il est aussi conseillé d'emporter un tissu comme une nappe pour éviter d'être à même le sol.



Il existe également des produits répulsifs à appliquer sur le corps. Des sprays, par exemple, peuvent être achetés dans des pharmacies et parapharmacies. Faciles d'utilisation, ils peuvent permettre de repousser l'installation des parasites. Santé Magazine conseille des produits à base d'eucalyptus citronné, aussi connu sous le nom de Citriodiol. Une substance aussi utilisée pour éloigner les moustiques.



2- Porter une vigilance accrue à sa peau et aux potentielles tiques

Au retour d'une randonnée ou d'une sieste au soleil, il est important de ne pas perdre à l'esprit le risque d'installation d'une tique. La morsure n'était pas forcément perceptible sur le moment, il est nécessaire d'inspecter ses vêtements, et les zones du corps qui auraient pu entrer en contact avec les petites bêtes indésirables. Les tiques affectionnent particulièrement les recoins du corps où elles peuvent se cacher, comme les plis de la peau ou le cuir chevelu.

3- Se procurer un "tire-tiques" à utiliser en cas de morsure

Si malgré toutes les précautions prises, une tique a élu domicile quelque part sur l'épiderme, son installation n'est pas une fatalité. Parfois une simple douche peut suffire à faire tomber une tique mal accrochée. Si l'eau chaude n'y fait rien, des petits outils peuvent aider à éradiquer le parasite. Il est possible de se procurer dans n'importe quelle pharmacie un tire-tiques.



L'instrument permet de saisir la tête de la tique. Santé Magazine recommande de ne pas avoir recours à de l'alcool, autrefois préconisé pour "endormir" l'insecte. Cela favoriserait les régurgitations, et avec elles la transmission des potentiels virus pour lesquels des antibiotiques peuvent être nécessaires, note le médecin Michel Cymes. Une fois la tique saisie avec l'instrument, il faut tourner doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un geste qui permet d'ôter entièrement l'insecte, et non seulement son corps.