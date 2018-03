La crise du milieu de vie est-elle inévitable ?

publié le 27/09/2016 à 07:00

Lorsqu'on entend parler de crise de milieu de vie, on pense souvent au « démon de midi », mais la remise au question va bien au delà du cliché de la vie sentimentale de ces messieurs. Souvent comparée à la crise d'adolescence, elle appelle en effet à s’interroger et à reconsidérer chaque domaine de notre vie (personnel et familial, professionnel, rapport aux autres, sens de l’existence...). Peut-on s'y préparer ? Comment la traverser ? Quelles en sont les répercussions ? En sort-on plus apaisé ?





Nos invitées

> Nathalie Benet, psychanalyste et sexothérapeute

> Annie Gomez, directrice de la rédaction de « Maxi », partenaire de l'émission

Magazine Maxi

