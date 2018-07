L'horoscope du 3 juillet 2018

publié le 03/07/2018 à 06:33

Bélier

Les deux luminaires, Soleil et Lune étant en phase avec Jupiter qui gère actuellement vos finances, il se pourrait que vous touchiez une compensation. Notamment si vous êtes du 2e décan ; à moins qu'on ne vous fasse une donation ou que vous héritiez. Mais, concrètement, il faudra attendre que Jupiter reprenne une marche directe le 11 juillet. Par ailleurs, né fin mars les influx dynamiques de Mars sont toujours là pour accompagner toute forme de changement.

Taureau

Le 2e décan a les faveurs des planètes aujourd'hui, il se peut que vous ayez une réponse favorable à une demande ou que vous obteniez une sorte de laissez-passer. Si l'un de vos enfants a passé le Bac (2e décan surtout) il pourrait l'avoir réussi, par exemple. Même chose pour les permis de conduire et tout autre papier officiel. 1er décan, est-il vraiment utile de revenir sur les inconvénients de la dissonance de Mars ? Sachez que la planète sera très vite contrôlée par Saturne...

Gémeaux

Vous constaterez, une fois encore, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans vos relations avec les représentants de l'autorité, 2e décan notamment. C'est une des interprétations que l'on peut faire de la dissonance que Neptune vous envoie et dont nous parlons très souvent ; en fait, elle est actualisée une fois par semaine et se manifeste donc à vous très régulièrement. Cela ne s'arrêtera que lorsque vous aurez compris quelle est la bonne attitude à adopter.

Cancer

Lune et Jupiter étant en phase aujourd'hui, vous profiterez à fond du moment présent et des petits bonheurs que la vie peut vous offrir. Surtout 2e décan. Le 1er est toujours sous l'influence de Saturne (opposée depuis le Capricorne) laquelle vous empêche d'être en phase avec vous-même. Vous êtes inquiet et les plaisirs de la vie passent au second plan. Mais par moments seulement et aujourd'hui vous ferez comme tout le monde, vous profiterez !

Lion

La conjoncture indique que vous pourriez faire un bénéfice ou toucher le fruit d'une vente. Certains ont en effet réussi à revendre un de leurs biens. Et ce n'était pas gagné d'avance, mais Jupiter a pu jouer un rôle positif. Vous pourriez aussi toucher les bénéfices d'un placement et chercher comment investir. Cela concerne surtout le 2e décan, car le 1er n'est toujours pas dans une ambiance très favorable. Un conflit vous préoccupe beaucoup, ou une décision à prendre (né début août).

Vierge

Ayez l'esprit ouvert, vous allez croiser des personnes qui ne penseront pas comme vous mais cela ne devrait pas vous arrêter. Il faut savoir confronter ses idées, ne pas êtes assis sur un tas de certitudes et accepter le fait que les idées de vos interlocuteurs ne sont pas toutes mauvaises parce que contraires aux vôtres. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de vous écraser pour faire plaisir à votre interlocuteur mais juste de discuter d'égal à égal.

Balance

3ème décan, Vénus est votre amie cette semaine. Que vous soyez en vacances ou non, vous vous changerez les idées en explorant de nouveaux domaines. Soit vous êtes en vacances et ce sont de nouveaux lieux que vous explorerez, de nouvelles personnes que vous rencontrerez, soit vous n'êtes pas en vacances et ça ne change pas grand-chose : quelque chose se passera qui changera votre état d'esprit. Et une réunion amicale devrait être au programme (vendredi).

Scorpion

Vous êtes en vedette, 2e décan, l'harmonie Soleil/Lune/Jupiter indique que vous serez opportuniste et que vous saurez saisir votre chance, même si elle est minime. L'accumulation de petites chances c'est comme un aimant, ça attire de plus grandes chances. Il y a aussi le fait que d'augmenter le nombre de petites chances vous rend plus positif et quand on est positif, les occasions se présentent. Les natifs des 6 et 7 novembre sont les plus chanceux (ou les plus tracassés, selon votre thème natal).

Sagittaire

Le ciel vous est favorable dans l'ensemble, c'est juste la Lune d'aujourd'hui qui n'est pas top car elle accentue une sensation d'instabilité pour ceux du 2e décan. Et encore, pas pour tous, certains étant sortis des brumes neptuniennes. Mais si vous êtes né après le 6 décembre, vous y êtes encore sensible et un problème répétitif se manifeste depuis des années : vous ne parvenez pas à construire du solide, que ce soit dans votre vie affective ou même professionnellement.

Capricorne

Vous apprécierez beaucoup de n'avoir aucune contrainte aujourd'hui, juste celles que vous vous imposerez vous-mêmes. Alors, essayez de lever un peu le pied ! Vous êtes tellement dans le devoir (sauf ascendant Verseau et encore), que lorsque vous n'avez aucune contrainte venant de l'extérieur, des autres, vous vous en créez vous-même. Le vrai progrès à faire, dans votre développement personnel, serait justement de moins être dans le " je dois, il faut, etc. "

Verseau

Vous aurez des dépenses à faire aujourd'hui mais plus pour la maison ou pour le boulot que pour vous. Du coup, ce sera plus une obligation qu'un plaisir. Cela dit, si votre portefeuille est bien rempli - et ça pourrait être le cas pour le 2e décan avec l'harmonie entre Soleil, Lune et Jupiter - vous vous autoriserez un petit cadeau, pour vous ou pour l'un de vos proches. Vous aimez faire plaisir, à la limite vous préférez souvent donner que recevoir (Verseau uranien surtout).

Poissons

Trop de rêve tue le rêve, c'est à méditer pour certains natifs du 2e décan qui, très progressivement, prennent conscience des mauvais choix qu'ils ont pu faire. Cela ne concerne pas le début du décan, mais plutôt ceux qui sont nés après le 5 mars et qui reçoivent encore la conjonction de Neptune. Toutefois, selon votre thème natal cette configuration peut être insolemment chanceuse et vous mettre sur un petit nuage. Dont il faudra bien descendre un jour.