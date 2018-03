publié le 14/03/2018 à 21:33

C'est un exploit médical : une deuxième greffe totale du visage. En 2010, l'histoire de Jérôme Hamon a touché la France entière. Greffé du visage, il a été réopéré les 15 et 16 janvier derniers, après un rejet de la première intervention. L'équipe chirurgicale a alors dû lui enlever son visage pendant trois mois, le temps de recevoir la nouvelle greffe.



"Comme tout organe qui est transplanté, on peut faire un rejet, que l'on appelle rejet chronique (...). Malheureusement, alors que Jérôme allait très bien jusqu'en 2015, à partir de 2016 on a vu une destruction progressive de son transplant et donc de sa face, au sens médical du terme", explique le professeur Laurent Lantieri, qui était déjà à l'origine de la première greffe en 2010.

"L'ensemble était totalement détruit et nécrotique, avec un danger vital. Donc il a fallu lui enlever", ajoute le chirurgien, qui raconte l'"épreuve terrible" qu'à dû endurer Jérôme Hamon, ainsi que toute l'équipe de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris. Et de décrire : "Avec les conséquences que l'on peut imaginer : pas de face, les yeux fermés, pas d'oreilles, ne pas pouvoir parler pendant trois mois", durant lesquels le patient était en réanimation en attente d'un nouveau donneur.

"C'est un exploit, mais l'exploit, c'est toujours de savoir qu'il y a des gens altruistes et qui nous autorisent à faire ce type de prélèvement", explique le professeur Lantieri. Le premier donneur avait 63 ans, le second, 23.





Son patient, Jérôme Hamon livre ses premiers mots, huit semaines après la greffe. "Les nerfs vont mettre entre trois et six mois à repousser, ce qu'il fait qu'il ne peut pas bouger les lèvres pour l'instant", relate le chirurgien, ce qui explique la difficile élocution du patient. "Je vais très bien", explique Jérôme Hamon au micro de RTL, dont le quotidien est fait de rééducation "fastidieuse", selon ses propres mots.



"J'ai retrouvé un nouveau visage, que j'ai adopté immédiatement", ajoute le patient. "Lorsque que je lui ai fait découvrir son nouveau visage, il a levé les pouces en l'air en disant qu'il était extrêmement satisfait", se réjouit le professeur Laurent Lantieri, "d'autant qu'il est passé par des épreuves extrêmement difficiles". Et de rappeler que "les étapes sont encore longues".



Et Jérôme Hamon de conclure : "Je remercie la famille du donneur pour sa générosité, leur dire qu'ils ont fait un acte généreux". Ce dernier pourrait, dans un futur proche, "reprendre une vie normale" comme il le souhaite.