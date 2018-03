publié le 28/05/2016 à 09:00

Il commence à faire chaud : pourquoi ne pas se rafraîchir en préparant un délicieux smoothie de saison ? C'est délicieux et plein de vitamines. C'est l'idéal pour changer du verre de jus de fruits frais au petit déjeuner. Mixez vos fruits préférés dans un blender, extracteur de jus ou centrifugeuse et faites le plein de vitamines pour bien démarrer la journée. Veillez à le consommer assez rapidement



On commence avec la fraise, fruit de printemps par excellence. Elle se marie très bien avec la banane. Le blog Amandine Cooking recommande de rajouter un peu de lait de vache pour une consistance plus onctueuse. Vous pouvez aussi choisir d'associer la fraise à la rhubarbe, le sucré de l'un se mariant très bien avec la touche d'acidité de l'autre.

Quand les légumes s'invitent dans les smoothies

Pour faire original, vous pouvez tenter de mixer avocat et épinards, avec une demi-banane et du sirop d'érable pour le sucre, comme le conseille Emilie Murmure sur son blog. Si vous êtes plutôt mangue, tentez le classique mangue/orange, avec une touche de gingembre, comme le propose Dans la cuisine de Djanisse. Vous pouvez aussi l'associer avec du jus de fruit de la passion. La boisson est très populaire en Amérique du Sud, explique Laylita sur son blog.

Pour les fans de kiwi, deux recettes à base de kiwi et de banane. Geek et balsamique propose d'associer les deux fruits avec 33 cl d'eau de coco. Plus classique, le mix kiwi-banane-orange, à faire avec de vraies oranges ou du jus acheté en magasin, pour faire le plein d'énergie.