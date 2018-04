publié le 08/04/2018 à 20:15

La course à la 3e place, en espérant mieux, va-t-elle basculer lors de cette 32e journée de Ligue 1 Conforama ? Facile vainqueur de la lanterne rouge, Metz (0-5), grâce à des buts de Marcelo (doublé), Depay, Traoré et Diaz, Lyon est repassé devant Marseille avec une longueur d'avance et sept de retard sur Monaco (2e).



Engagé sur deux fronts avec la Ligue Europa (quart de finale retour contre Leipzig jeudi 12 avril après la défaite 1-0 à l'aller), encore privé de plusieurs cadres, l'OM se retrouve sous pression à l'heure de recevoir Montpellier. 7e, les Héraultais restent sur sept matches sans défaite, deux victoires et cinq nuls.



L1-32e journée : programme et classement

Vendredi 6 avril :

20h45 : Saint-Étienne - PSG

Samedi 7 avril :

17h00 : Monaco - Nantes

20h00 : Amiens - Caen

Angers - Strasbourg

Bordeaux - Lille

Guingamp - Troyes

Toulouse - Dijon



Dimanche 8 avril :

15h00 : Nice - Rennes

17h00 : Metz - Lyon

21h00 : Marseille - Montpellier