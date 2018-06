Rurik Gislason et Onyinye Ndidi lors du match Islande-Nigeria le 22 juin 2018

Le commentaire n'est pas passé inaperçu. Alors qu'il commentait le match Nigéria-Islande avec le journaliste Philippe Genin ce vendredi 22 juin, le consultant Grégory Paisley a fait une déclaration jugée raciste par certains internautes. Après une touche ratée du milieu nigérian, Onyinye Wilfried Ndidi, l'ancien footballeur a jugé pertinent de lui conseiller de "prendre du Banania", jugeant que la passe "manquait un peu de puissance".



Très rapidement, les internautes y ont vu une référence au colonialisme, notamment à cause du tirailleur sénégalais qui déclarait "Y'a bon Banania" dans la publicité de la poudre chocolatée.

Repérant l'emballement médiatique autour de son commentaire, Grégory Paisley est revenu dessus avant la reprise du match. "J’ai dit Banania comme j’aurais pu dire Poulain, Benco ou Nesquik", a-t-il expliqué. Et d'ajouter "Moi, j’estime que quand on manque de force, c’est ce que l’on prend le matin, donc j'ai sorti Banania parce que sa touche était ratée. Je vous signale qu'un de mes meilleurs amis est Sénégalais et donc qu’à aucun moment, je ne pourrais dire quoi que ce soit de mal sur les Africains."

