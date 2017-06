Quinté + : Les favoris du Prix Pythia

publié le 02/06/2017 à 06:35

La course du vendredi 2 juin a lieu à l’hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de Pythia sera donné à 20h15. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 10, Cash Gamble

Cote entre 5 et 6/1. Il rentre, certes, et préfère les parcours de vitesse mais il est doué, déferré et drivé par Franck Nivard. S'il est prêt, il peut évidemment l'emporter.



Le 4, Bad Boy du Dollar

Cote entre 9 et 10/1. Il avait terminé 4ème la dernière fois. Il peut mieux faire. Une question de parcours.



Le 14, Vulcania De Godrel

Cote entre 11 et 13/1. Elle s'entend bien avec Éric Raffin et est bien engagée.



Le 3, Uza Josselyn

Cote entre 7 et 8/1. Une ex-Bazire qui gagne en Suisse et revient à Vincennes avec JMB. Chance logique bien sûr.



Le 13, Tallien

Cote entre 14 et 16/1. Je le sens cette fois mais il reste irrégulier, hélas.



Le 9, Unbridled Charm

Cote entre 10 et 12/1. Lui répète en ce moment ses performances, ce qui est bien, mais il manque selon moi un peu de perçant. Donc pour une place.



Le 7, Tobrouk de PayreCote entre 20 et 22/1. Pour un accessit encore car il est barré pour la victoire.



Le 15, A Nous TroisCote entre 13 et 15/1. On en parle en bien. À voir pour ce Guarato.

