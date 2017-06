Quinté + : les favoris du prix du Palais de Louvre

publié le 03/06/2017 à 07:31

La course du samedi 3 juin a lieu à l’hippodrome de Maisons-Laffitte. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du prix du Palais du Louvre sera donné à 15h15. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, Bon Aloi

Cote entre 5 et 6/1. Il retrouve son meilleur parcours, est en forme et associé à Pierre-Charles Boudot. Cela doit bien se passer.

Le 7, Temple Boy

Cote entre 7 et 8/1. Il vient de jouer de malchance dans la course de référence. À reprendre en espérant un meilleur parcours.



Le 8, Edington

Cote entre 8 et 10/1. Il progresse dans cette catégorie et est encore spéculatif.



Le 4, Prince Nomad

Cote entre 6 et 7/1. Il a surpris la dernière fois. Pour une confirmation. Son entourage y croit.



Le 3, Zadrak

Cote entre 15 et 16/1. Certes, il préfère des pistes plus souples mais vu le lot il peut se placer.



Le 9, Dark Desire

Cote entre 16 et 17/1. Il court peu mais toujours bien. Cela dit, il a le 16 à l'extérieur.



Le 13, Wahib

Cote entre 13 et 15/1. Il est en forme mais n'a pas de marge au poids. Cela dit, son entraîneur y croit.



Le 6, Veslove

Cote entre 15 et 16/1. Lui est plus difficile à cerner. Mais on peut s'en méfier pour un petit accessit.