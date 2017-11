Quinté + : les favoris du Prix de Sille le Guillaume

publié le 23/11/2017 à 06:19

18 chevaux seront, à 13h47, au départ du Prix de Sille le Guillaume ce jeudi 23 novembre. La course se déroule à l’hippodrome de Vincennes sur une distance de 2.850 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4 : Univaldi d'Aval

Cote entre 4 et 5/1. JMB a fait un beau numéro avec lui lors de son succès de Laval. Ils peuvent doubler la mise si cela se passe aussi bien.

Le 18 : Valea Mip

Cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Elle vient, elle, de jouer de malchance derrière Aero King, qui a répété mercredi 22 novembre dans le quinté de Mauquenchy. Bien engagée, elle ne va pas taper loin.



Le 2 : Athos des Volos

Cote entre 11 et 12/1. Matthieu Abrivard a une belle réussite avec lui et il est cette fois déferré.



Le 8 : Vasco Flower

Cote entre 9 et 10/1. Il vient d'étonner dans le premier quinté du meeting. À lui de confirmer.



Le 15 : Astral Viretaute

Cote entre 11 et 12/1. Il vient d'être malheureux. À reprendre.



Le 16 : Arius du Douet

Cote entre 11 et 12/1. Franck Nivard est remplacé par Jean-Philippe Monclin. Tout se jouera au départ avec ce trotteur bouillant.



Le 13 : Avril de Guez

Cote entre 14 et 15/1. Pour une place seulement dans ce lot relevé.



Le 14 : Tsunami

Cote entre 24 et 26/1. Un outsider qui me plait.

