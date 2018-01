Quinté + : les favoris du Prix de Brionne

publié le 15/01/2018 à 06:19

Les 18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de Brionne ce lundi 15 janvier à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 2 : M.T. Joinville

Cote entre 4 et 5/1. Le logique favori car il a été impressionnant pour ses débuts parisiens. La distance plus longue ne m'inquiète pas. Il devrait bien faire.

Le 12 : Caprice du Lupin

Cote entre 6 et 7/1. Il est vraiment régulier et en forme...



Le 4 : Suricato Jet

Cote entre 18 et 20/1. C'était parfait la dernière fois mais la donne change avec un driver italien à la place de Bazire.

Le 18 : Colonel

Cote entre 8 et 9/1. Il est bien engagé et bien drivé. Chance logique...



Le 15 : Caesar Sisu

Cote entre 10 et 11/1. Un Guarato/Raffin assez doué.



Le 14 : Bleu Ciel

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Il est régulier et ne cesse de progresser...



Le 9 : Cicero Noa

Cote entre 14 et 16/1. Il est un peu moins performant que cet été mais a des réserves.



Le 13 : Tesauro

Cote entre 16 et 17/1. Il peut s'emparer d'une 5e place...

