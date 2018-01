Quinté + : la dernière minute du Grand Prix de Belgique

publié le 14/01/2018 à 06:34



Les 15 partants s'élanceront, à 16h10, au départ du Grand Prix de Belgique ce dimanche 14 janvier à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 15 : Bold Eagle

Cote entre 3 et 4/1. J'espère qu'il va enfin remporter sa course cet hiver après 2 secondes places. Il est allégé dans sa ferrure pour aller plus vite mais va devoir livrer un beau match à un suédois très doué.

Le 10 : Readly Express

Cote entre 4 et 5/1. Il a fait sensation en remportant facilement le prix Ténor de Baune pour ses débuts à Vincennes. Il est considéré comme l'un des tous meilleurs suédois et comme Bold est déferré des 4 pieds. Il a un an de moins que notre crack . Le match promet.



Le 11 : Belina Josselyn

Cote entre 8 et 10/1. Elle n'est toujours pas qualifiée pour la belle même si cela devrait passer aux gains. Elle retrouve sa meilleure distance mais reste ferrée. J'attends du grand Bazire.

Le 5 : Briac Dark

Cote entre 11 et 12/1. Le vainqueur de la course l'an passé et il vient de me faire plaisir en se qualifiant grâce à sa 3ème place pour la Belle . Matthieu Abrivard va en profiter pour faire des réglages notamment au départ.



Le 3 : Treasure Kronos

Cote entre 14 et 15/1. C'était bien la dernière fois avec Gaby Gélormini. Elle peut encore terminer dans les 5.



Le 7 : Carat Williams

Cote entre 13 et 15/1. Lui il doit terminer dans les 3 pour se qualifier. Vu ses adversaires et sa forme, ce n'est pas évident.



Le 12 : Lionel (Nor)

Cote entre 14 et 16/1. Il est bien sûr ferré mais la dernière fois il a laissé des regrets. Pour une petite place.



Le 1 : Takethem

Cote entre 30 et 36/1. A priori il est surclassé mais il peut profiter d'une certaine apathie chez des favoris pour chiper la 5ème place à belle cote. J'essaye.

La dernière minute

