Quinté + : les favoris du prix CNews Matin (prix Jouvence)

publié le 22/10/2017 à 08:23

16 chevaux seront, à 15h15, au départ de ce quinté du dimanche 22 octobre à l’hippodrome de Saint-Cloud pour le prix CNews Matin (prix Jouvence). La course se déroule sur une distance de 3.100 mètres. Retrouvez les favoris de Bernard Glass :



Le 9, Libello

Il débute sur la distance mais se recommande de 2 succès récents dont un sur cette piste et a une marge de progression devant lui. Essayons.

Le 6, Dagobert Duke

Il n'avait pas son terrain dernièrement et peut se réhabiliter avec l'excellent Jérôme Moutard.



Le 5, Haya Kan

La dernière minute. Il vient d'effectuer une belle rentrée dans la course de référence et c'est Soumillon cette fois. Cela paraît bien.



Le 3, Notte D’Oro

Elle est chargée et un peu irrégulière mais a le droit de faire l'arrivée dans ce lot.



Le 2, Astronomy Alfred

Je l'aime bien. Il reste sur 2 succès et bien que chargé il peut encore étonner.



Le 4, Nardo

Le lauréat de la course de référence. Il s'entend bien avec son jockey.



Le 7, Phedre

Pour une bonne place dans ce lot.



Le 13, Olive D’Haguenet

Un outsider amusant sur ce qu'il a fait à Clairefontaine. Mais il débute sur la distance.