Quinté + : les favoris du Grand National du Trot Paris-Turf

publié le 08/03/2017 à 06:27

La course du mercredi 8 mars a lieu à l’hippodrome d’Amiens. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Grand National du Trot Paris-Turf sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.900 mètres.



Le 14, Avenir De Blay

Le 7, A Nice Boy

Le 6, Verzee Carisaie

Le 5, Arthuro Boy

Le 4, Beauté De Bailly

Le 8, Ambassadeur d’AM

Le 15, Uno Dancer

Le 13, Univers de Daidou

Le bon favori

Le 14, Avenir de Blay. Toujours à l’arrivée depuis presque un an. Il a réalisé un super hiver à Vincennes dans des lots supérieurs à celui du jour. S’il accommode du tracé Picard, il ne sera pas loin du compte.