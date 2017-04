Quinté + : les favoris du grand handicap des Milers

publié le 30/04/2017 à 08:10

La course du dimanche 30 avril a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du grand handicap de Milers sera donné à 14h45. 18 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 9, Sant'Amanza

Cote entre 6 et 7/1.

L'une des deux basses logiques en raison de son expérience et de son engagement. De plus son entraîneur est confiant.

Le 11, Star Sun

Cote entre 7 et 8/1.

L'autre base. Il ne gagne pas souvent mais il répond toujours présent.



Le 13, Miracle des Aigles

Cote entre 9 et 10/1.

Son poids est limite mais il progresse et a tiré un bon numéro de corde.



Le 5, Nice To See You

Cote entre 21 et 24/1.

Trois outsiders maintenant que j'ai choisis pour des cotes et en raison de leurs entourages. Celui-là va sans doute mieux courir que précédemment.



Le 6, Crépuscule des dieux

Cote entre 23 et 25/1.

Un bon profil de trouble-fête.



Le 7, Snaad

Cote entre 12 et 13/1.

Celui-là est chuchoté et c'est Greg Benoist.



Le 10, Cozy girl

Cote entre 30 et 32/1.

Mon 3e gros coup. C'est peut être une belle surprise.



Le 1, Gianyar

Cote entre 15 et 16/1.

Il vient de prendre la température. Méfiance…