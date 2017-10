Quinté + : les favoris du Grand Handicap de Saint-Cloud

publié le 29/10/2017 à 09:07

16 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté de ce dimanche 29 octobre à l’hippodrome de Saint-Cloud, pour le Grand Handicap de Saint-Cloud. La course se déroule sur une distance de 2.400 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le N°3, SPIRIT'S REVENCH

Le N°4, NABUNGA

Le N°6, CHEF DE TROUPE

Le N°16, DARK DESIRE

Le N°8, MORE THAN THIS

Le N°12, MAX LA FRIPOUILLE

Le N°15, SWERTIA

Le bon favori

Le N°3 SPIRIT'S REVENCH - Cote entre 10 et 11/1. Il revient dans les quintés après de bonnes performances dans les courses à conditions. Son poids est élevé mais Guyon le connait bien. Essayons.