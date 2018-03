Quinté + : la dernière minute du Prix de Languedoc

publié le 27/03/2018 à 06:35

Quinté du mardi 27 mars 2018 à Saint-Cloud : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Languedoc. 3ème course. Départ vers 13h45. Non partant : le 11, Munawer. Un prix de série au galop avec des 4 ans que l’on commence à connaître.



Le n°5 Bubble Rani cote entre 7 et 9/1.

Elle a vu sa rentrée différée à cause de la neige et affronte cette fois les mâles. Mais elle était prête, selon Freddy Head, et c’est une chance théorique dans la course.

Le n°3 Winfola cote entre 20 et 22/1.

Un outsider qui peut manquer pour sa rentrée mais elle est régulière.

Le n°1 Quevillon cote entre 13 et 14/1.

L’un des deux Augustin-Normand qui, lui, rentre mais qui s’est montré l’an passé plutôt régulier.



Le n°13 Go Fast cote entre 10 et 12/1.

C’est la ligne, cette fois, d’une course de référence disputée il y a 15 jours. Il n’avait pas eu le bon parcours ce jour-là.



Le n°12 Bo Papa : cote entre 9 et 10/1.

Le lauréat ce jour-là, mais il est pénalisé au poids et n’aura pas son terrain lourd, je crois.



Le n°9 Baron cote entre 13 et 15/1.

Encore un concurrent qui devrait afficher des progrès sur sa rentrée.



Le n°14 Berjou cote entre 15 et 16/1.

Pour une bonne place.

La dernière minute :

Le n°6 Gourel cote entre 10 et 12/1.

Ma dernière minute. Il a manqué sa reprise mais a dû progresser en un mois et c’est le choix de Demuro.