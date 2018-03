publié le 26/03/2018 à 06:19

Le n°1 Crepusculedesdieux : Cote entre 12 et 13/1. Il est expérimenté mais un peu chargé. À voir.



Le n°14 Royal Vati : Cote entre 10 et 12/1. Un spécialiste de la PSF mais c’est un attentiste et il doit mettre son réveil à l’heure.

Le n°8 Snaad : Cote entre 10 et 12/1. Un bon outsider avec PC Boudot.

Le n°9 Keravnos : Cote entre 11 et 13/1. C’était encourageant la dernière fois et sur sa lancée, il peut se placer.



Le n°5 Troizilet : Cote entre 16 et 17/1. Il rentre mais son entourage est confiant. Surprise possible.



Le n°16 Inseo : Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il ne fait que progresser, grâce à Stéphane Wattel, et il peut monter de catégorie avec bonheur.

Le bon favori

Le n°7 Giogiobbo : Cote entre 4 et 5/1. Il est régulier, en forme, et bien engagé. La base avec Soumillon.