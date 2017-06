Quinté+ : la dernière minute du prix de la Soirée Tropicale

publié le 09/06/2017 à 06:38

16 juments seront au départ de cette course en nocturne (départ à 20h15), sur les 2.850 mètres de la grande piste. Le montant de la tirelire est d'un million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Withma

Cote entre 6 et 7/1.

Elle vient d'enlever deux belles courses en province en se montrant très maniable. Cette Suédoise est en retard de gains et je pense qu'elle devrait bien se comporter.

Le 7, I Love Paris

Cote entre 4 et 6/1.

Elle est déferrée des quatre et drivée par David Thomain. Très bonne chance.



Le 16, Aria de Joudes

Cote entre 10 et 12/1.

La plus riche du lot, qui manque de réussite à Vincennes mais qui est régulière ailleurs. Affaire d'impression.



Le 8, Aura Normande

Cote entre 13 et 15/1.

Ma dernière minute. Elle est en forme mais c'est une question de parcours. À son driver de jouer.



Le 10, Barbarella

Cote entre 7 et 8/1.

La Guarato de service, drivée par Jean-Philippe Monclin. Elle est en forme.



Le 11, Primula Brazza

Cote entre 12 et 14/1.

Elle aurait apprécié plus court mais c'est Franck Nivard.



Le 5, Busy Money Ringeat

Cote entre 14 et 16/1.

Ce sera pour elle aussi une question de parcours.



Le 13, Valse du Pirai

cote entre 20 et 22/1.

Même chose que la précédente, hélas, mais elle peut surprendre.

La dernière minute

Le 8, Aura Normande

Cote entre 13 et 15/1.

Je la suis depuis longtemps, elle a des moyens certains mais elle n'est pas toujours très heureuse dans ses parcours. Cela s'est mieux passé la dernière fois et j'espère que cela va continuer.