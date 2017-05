Quinté + : la dernière minute du Prix de La Rochelle

publié le 02/05/2017 à 06:35

La course du mardi 2 mai a lieu à l’hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix de La Rochelle sera donné à 13h47. 15 partants sont en lice, sur une distance de 3.800 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 2, Ulysse des Pictons. Cote entre 6 et 7/1. La course choisie car il avait d'autres engagements. Il est irréprochable cette année. Je suis confiant.

Le 1, Team Red. Cote entre 9 et 10/1. Il porte certes du poids mais il est en bonne condition. J'y crois.



Le 11, It's Jennifer. Cote entre 11 et 13/1. À ce poids, je prends, d'autant que c'est une écurie redoutable dans les handicaps.



Le 6, Al Roc. Cote entre 14 et 15/1. Il vient de changer d'écurie mais c'est un cheval utile qui saute très bien. À voir.



Le 7, Bonne à marier. Cote entre 17 et 18/1. Elle peut manquer car c'est seulement sa seconde course de l'année, mais elle est plutôt bien engagée.



Le 5, Duc de Guise. Cote entre 13 et 15/1. Il est invaincu cette année mais n'a plus de marge au poids. Pour une place.



Le 3, L'Espiguette. Cote entre 14 et 16/1. Ma dernière minute spéculative. Elle est certes mal placée au poids par rapport à certains mais elle fait bien le parcours.



Le 15, Bargain. Cote entre 14 et 16/1. Lui aussi reste sur un succès.

