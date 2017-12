publié le 25/12/2017 à 06:38

17 chevaux sont au départ du Prix de Craon ce lundi 25 décembre à l'hippodrome de Vincennes. Le départ est prévu vers 15h15, sur une distance de 2.700 mètres attelé. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 14, Spartan Kronos,

Cote entre 4 et 6/1. Il a disputé en vain le Bourbonnais et redescend de plusieurs étages. Il doit donc normalement s'illustrer.

Le 8 : Bily de Guérinière,

Cote entre 7 et 9/1. Sa catégorie. Il revient en forme.





Le 2 : Global Respons,

Cote entre 10 et 12/1. Ce Martens est régulier en ce moment . À suivre en confiance.



Le 5 : Bel Air,

Cote entre 14 et 15/1. Il vient de battre son record sur plus court . Une chance théorique.



Le 16, Auch,

Cote entre 7 et 8/1. La dernière minute même si je le préfère sur plus court. Sa dernière tentative l'a vu malheureux mais en forme et c'est un Bigeon.



L'As, Quincy Frontline,

Cote entre 15 et 16/1. Il monte un peu de catégorie mais paraît en retard de gains.



Le 6, Diamond,

Cote entre 13 et 15/1. Un hollandais qui peut se placer avec Nivard.



Le 3, Re Doc,

Cote entre 11 et 12/1. Un suédois qui a des problèmes au départ mais qui ensuite suit tous les trains.Tout va se jouer au début.

Le bon favori

