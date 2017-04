Quinté + : la dernière minute du prix Aletheia

publié le 21/04/2017 à 06:37

La course du vendredi 21 avril a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Kilt sera donné à 20h15. 14 partants sont en lice sur une distance de 2.850 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 5 : Aigle Jenilou

Cote entre 9 et 12/1. Il aurait pu mieux faire la dernière fois. Un prêté pour un rendu ? Je crois en lui.

Le 3 : Blé du Gers

Cote entre 6 et 8/1. Il est très régulier et en forme. C'est Éric Raffin.



Le 6 : Black d'Arjeanc

Cote entre 7 et 8/1. À peu près la même valeur que le précédent.



Le 7 : Baxter du Klau

Cote entre 5 et 6/1. La course visée disent les deux JMB. Donc...



Le 8 : Agora du Goutier

Cote entre 13 et 14/1. Ma dernière minute. Elle est brave et courageuse.



Le 14 : Uno Dancer

Cote entre 10 et 12/1. À 25 m, ce ne sera pas évident pour la gagne mais Franck Nivard peut le sublimer.



Le 11 : Tallien

Cote entre 15 et 16/1. Ce sera une question de bon vouloir.



Le 9 : Alceste du Goutier

Cote entre 21 et 22/1. Pour un petit accessit à belle cote.

