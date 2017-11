Quinté + : la dernière minute du Grand national du Trot Paris-Turf

publié le 08/11/2017 à 07:38

18 chevaux seront à 13h47 à Nantes pour le Grand national du Trot Paris-Turf. La course se déroule sur une distance de 3.000 mètres. Encore trois échelons de départ et des concurrents bien connus à ce niveau. Attention au 1er poteau, qui est bien armé. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le N°13, VULCANIA DE GODREL

Le N°5, CLASSIC WAY

Le N°3, CLARCK SOTHO

Le N°2, CATHY A QUIRA

Le N°11, VIOLINE MOUROTAISE

Le N°16, TIGER DANOVER

Le N°8, BARRIO JOSSELYN

Le N°7, BRUNE DES FORGES

La dernière minute

Le N°8, BARRIO JOSSELYN - Ma dernière minute. J.M. Bazire l'a, semble-t-il, préparé pour cette épreuve où il est bien engagé.