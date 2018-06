Quinté+ : la dernière minute du GNT du 6 juin à Laval

publié le 06/06/2018 à 06:44

Les courses ont lieu ce mercredi 6 Juin à Laval . Tercé-Quarté-Quinté dans la 6e étape du GNT. 1ère course . Départ vers 13h47. 18 partants. Encore des favoris à l’arrivée. Ils sont 4/5 solides au départ.



Caprice du Lupin n° 5 : cote entre 4 et 5/1.

Il est régulier, en forme et bien engagé.

Cleangame n° 8 : cote entre 4 et 5/1.

JMB est confiant.

Be Bop Haufor n° 2 : cote entre 7 et 8/1.

Il vaut mieux évidemment que sa disqualification. À reprendre.



Direct Way n° 1 : cote entre 8 et 10/1.

Attention. Il revient bien. Bonne chance.



Artiste de Joudes n° 11 : cote entre 13 et 14/1.

Il rentre mais peut étonner d’emblée.



Ultimate du RIB n°15 : cote entre 21 et 22/1.

Il n’est pas si mal engagé et peut surprendre.



Bonne copine n° 3 : cote entre 16 et 17/1.

Un outsider valable.

La dernière minute

Blues des Landiers n° 6 : cote entre 14 et 15/1.

Ma dernière minute. Il peut bien faire dans un bon jour.