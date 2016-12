Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 30 décembre à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 30/12/2016 à 07:39

Le 5 : Speed Delicious

Le 2 : Auteur

Le 17 : Panoramic

Le 10 : Tor Mento

Le 15 : Arn Hammering

Le 14 : Let's Dance D.E.

Le 16 : Red Baron (ITY)

Le 1 : Rocco Grif

Le bon favori

Le 5, Speed Delicious, cote entre 5 et 6/1. Il me paraît redescendre de catégorie cette fois et c'est Nivard. Allons y.